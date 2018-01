ROMA – Una lite sarebbe andata in scena dietro le quinte del prossimo Festival di Sanremo in preparazione. Le scintille sarebbero partite tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, come rivelato dal settimanale Spy.

Ormai mancano solo due settimane al Festival che vede Claudio Baglioni come direttore artistico, e la tensione sarebbe alle stelle tra i due conduttori, come riporta il sito Libero quotidiano citando proprio il settimanale di Massimo Borgnis: