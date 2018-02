ROMA – Luca Barbarossa torna al Festival di Sanremo con Passame er sale. Una canzone che celebra l’amore nei gesti di tutti i giorni, nel “passarsi il sale” e condividere una quotidianità in apparenza senza poesia, ma che è una della più profonda manifestazioni d’amore. Una canzone d’amore, di quello che dura negli anni e descrive gli alti e i bassi di una coppia che dura nel tempo e lo sconfigge, scegliendo il dialetto romano.

Ecco il testo di Passame er sale:

Passame er sale er sale fa male

Passame er tempo er tempo non c’è

Passame armeno i momenti che ho vissuto co’ te

Passame er vino lo mischio cor sangue

Passame i sogni je metto le gambe

Passano stelle che inseguono er giorno

E nun sanno dov’è

Se semo amati feriti traditi e accarezzati

Se semo presi lasciati pentiti

E aritrovati

Pe’ ogni fijo amato e cresciuto n’avemo fatte de notti

Mo li vedi anna’ in giro ner monno coi nostri occhi

Ah si mi chiedi l’amore cos’è

Io non c’ho le parole che c’hanno i poeti

Nun è robba pe’ me

Ah si me chiedi l’amore che d’è

Io non c’ho le parole ma so che ner core nun c’ho artro che te

Guardace adesso, t’aspettavi de più?

Gniente è lo stesso ma più bella sei tu

Che manco a ‘na stella cadente avrei chiesto de più

Se semo persi inseguiti impauriti

E in lacrime riconquistati

Se semo offesi difesi colpiti

E pe’ tigna mai perdonati

N’avemo fatta de strada e de strada ancora ce n’è

Ogni fiato ogni passo che resta vojo fallo co’ te

Ah si mi chiedi l’amore cos’è

Io non c’ho le parole che c’hanno i poeti

Nun è robba pe’ me

Ah si me chiedi l’amore che d’è

Io non c’ho le parole ma so che ner core nun c’ho artro che te

Ah si mi chiedi l’amore cos’è

Io non c’ho le parole ma so che ner core nun c’ho artro che te