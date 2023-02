Sei anni dopo l’addio del 2016 e dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio, i Pooh tornano insieme per il festival di Sanremo, in formazione con Riccardo Fogli. Operazione nostalgia assicurata e pubblico dell’Ariston in delirio, compresi gli orchestrali. Fogli canta e lascia però il palco subito dopo, non concedendo la breve intervista che gli altri Pooh rilasciano ad Amadeus.

Pooh a Sanremo, le canzoni che hanno cantato nel medley

Medley di quasi un quarto d’ora e carrellata di successi del gruppo più longevo della musica italiana. Da Amici per sempre a Dammi solo un minuto, Stai con me, Tanta voglia di lei, Pensiero, Piccola Katy, Chi fermerà la musica. Alla batteria Phil Mer, figlio della moglie di Red Canzian e musicista affermato.

Il ricordo di Stefano D’Orazio

Il festival di Sanremo ricorda Stefano D’Orazio morto nel 2020 a causa del Covid. Durante l’esibizione dei Pooh, Amadeus ha invitato tutto il pubblico a cantare con il batterista. E lui, Stefano, è comparso su un sipario trasparente nelle immagini di repertorio della vittoria del 1990 proprio al festival con Uomini soli. Commossi i compagni di una vita Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian e pubblico in piedi per il giusto omaggio al musicista.