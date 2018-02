SANREMO – Alla serata inaugurale del 68° Festival di Sanremo Michelle Hunziker non indosserà un abito della maison di famiglia, Trussardi. La showgirl svizzera ha infatti optato per tre mise della stilista Alberta Ferretti.

Michelle, co-conduttrice insieme a Pierfrancesco Favino, apparirà sul palco del Teatro Ariston con abiti lunghi con plissé, voile e code. Ferretti non sarà l’unica stilista scelta da Hunziker, che renderà anche omaggio a Giorgio Armani.

Ad esaltare la bionda bellezza della co-conduttrice contribuiranno anche le favolose parure di gioielli di Tiffany & Co, tra le quali una da vera regina: collier e orecchini in diamanti disposti a disegni floreali della collezione Victoria.

“Che emozione. Posso dire che sono davvero davvero davvero gasatissima”: con queste parole la conduttrice svizzera, 41 anni e tre figli, aveva commentato in conferenza stampa al Casinò di Sanremo ormai quasi un mese fa la sua presenza al Festival. “Ho scoperto di fare il Festival prima attraverso i giornali e poi è arrivata la chiamata di Claudio. Sarà un’esperienza meravigliosa. Siamo tutti fan di Baglioni che ha portato tanto alla musica italiana. Lo conoscevo da bambina in Svizzera, conoscevo lui e Pippo Baudo. Mi sento veramente tranquilla, a livello musicale è numero 1. Non vedo l’ora”.