SANREMO – Michelle Hunziker scherza sul successo registrato alla prima serata del Festival di Sanremo e dice che la dimostrazione è nella prova di resistenza di sua madre: “Ho una mamma molto severa, che guarda raramente le mie cose, ormai non guarda più Striscia e non fa commenti. Stamattina mi ha detto: ‘L’ho guardato fino alla fine, anche perché le canzoni erano veramente belle eh'”, sottolinea la showgirl imitando l’accento svizzero materno. “Non male per una signora di 75 anni”.

E il Festival versione Claudio Baglioni è piaciuto a molti, almeno stando ai dati dell’audience. La serata inaugurale ha segnato un nuovo record, rispetto all’esordio di Sanremo 2017 Conti-De Filippi, superando il muro del 50% e facendo registrare lo share migliore dal 2005: sono stati 11 milioni 603 mila (share del 52.1%) i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata della 68/a edizione.

La prima parte (dalle 20:43 alle 23:47) ha registrato 13 milioni 776 mila telespettatori, con uno share del 51.4%. La seconda parte (dalle 23:52 all’1:14) è stata seguita da 6 milioni 619 mila spettatori, con il 55.3% di share.

Il picco di ascolto in termini di spettatori è stato registrato alle 21.58 con 17 milioni 200 mila, quello di share alle 00.03 con il 57.9%. Grande partenza del Festival anche sui social con 6 milioni di interazioni complessive su Facebook, Instagram e Twitter, un record assoluto per un evento TV in Italia.