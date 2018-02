SANREMO – Un vestito nero, elegante e dalla scollatura provocante, è quello scelto da Michelle Hunziker per calcare il palco del Festival di Sanremo 2018. La conduttrice è apparsa bellissima, ma per lei c’è qualcuno di ancora più bello: il marito Tomaso Trussardi. E così la Hunziker, decisamente zuccherosa, lancia un messaggio d’amore al marito che non vede da settimane: “Amore ti amo, sei così bello che ti risposerei”.

La conduttrice scendendo dal palco dell’Ariston per mischiarsi con la platea e intervistare una signora nel pubblico, ma ha così approfittato della vicinanza al marito Trussardi, tra le prime file a sostenerla nella sua prova come conduttrice, per dargli un bacio: “Adesso scusate ma do un bacio a mio marito”, ha detto la Hunziker. La replica pronta di Pierfrancesco Favino, altro conduttore dell’edizione diretta da Claudio Baglioni, non è mancata ed è stata all’insegno dello scherzo: “Capisco che non vi vedete da due settimane, ma…”.

Poi torna al suo dovere di presentatrice, ma ora sembra davvero più serena.