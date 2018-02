SANREMO – Michelle Hunziker annuncia la sospensione del duo Ermal Meta-Fabrizio Moro dalla gara del Festival di Sanremo nella categoria Big, per l’accusa di plagio. Il pubblico, subito dopo l’annuncio, non sembra prenderla bene e si mette a rumoreggiare (clicca qui per il video di Corriere Tv).

La decisione è stata adottata dalla commissione Rai e dalla direzione artistica, in attesa che si chiarisca la vicenda relativa alla parte del brano “Non mi avete fatto niente”. Nella canzone c’è infatti un ritornello inserito in un brano proposto alla Rai a Sanremo giovani nel 2016, opera di uno degli autori del brano in questione.

Non siamo venuti al festival a prendere in giro la gente, ma per abbracciarla”. Sono nette le parole che Ermal Meta affida ai social per commentare la sospensione. “Abbiamo sentito parlare di plagio nei confronti della nostra canzone e il pomo della discordia è una canzone scritta da Andrea Febo che venne presentata nelle Selezioni di Sanremo giovani di 3 anni fa, venne scartata e mai commercializzata. Fabrizio, io e Andrea abbiamo mantenuto una parte di quella canzone per non sacrificare qualcosa di bello (cosa che abbiamo raccontato in più interviste) e tutti e tre insieme abbiamo scritto una nuova canzone con un significato completamente diverso. Plagiare significa copiare, ma è assurdamente ridicolo considerando che Andrea Febo ha scritto con me e Fabrizio Non mi avete fatto niente”, ha spiegato su Facebook il cantautore, aggiungendo poi che “Quando abbiamo deciso di raccontare uno stato d’animo generale con questa canzone non lo abbiamo fatto per presentarci al Festival, ma per parlare di pace”.

Il confronto tra ‘Non mi avete fatto niente’ e ‘Silenzio’ – Oltre alla affinità nella melodia, i due testi hanno molti punti in contatto: “Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente”, recitava ‘Silenzio’. “Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente”, è invece il testo di Meta e Moro. A quanto si apprende, il problema non sarebbe stato il possibile plagio, dal momento che entrambi i brani hanno lo stesso autore, ma l’assenza del requisito di brano inedito per una parte della canzone. La questione è immediatamente rimbalzata sui social: i fan di Meta e Moro sottolineano che “nelle interviste rilasciate a Sanremo i due hanno spiegato con chiarezza che il ritornello era già esistente e che il pezzo si è sviluppato da quel ritornello di Febo.