SANREMO – Il premio alla carriera del Festival di Sanremo 2018 va a Milva. La richiesta di un premio per lei da parte di Cristiano Malgioglio è stata accolta e così Milva è stata premiata, ma non era presente in teatro. Sul palco dell’Ariston a ritirare il premio è la figlia, che ha recitato il discorso di ringraziamento preparato dalla madre.

“La musica spazza via la polvere dalla vita e dall’anima degli uomini, ma bisogna studiare, attingere al passato perché possa modellare le emozioni del presente”: si conclude con queste parole rivolte ai giovani e con il “grazie al pubblico” il messaggio che la figlia di Milva, Marina Corgnati, porta sul palco dell’Ariston a nome della madre, ricevendo il premio alla carriera per l’artista, da anni lontana dalle scene, che è stata per 15 volte a Sanremo e ha portato la grande musica italiana nel mondo.