ROMA – Anche Nina Zilli torna sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Senza appartenere. Per la cantante è la quarta volta al festival, l’ultima volta nel 2015 con il brano Sola. La cantautrice stavolta ha presentato un brano che fa parte di un disco già uscito e che verrà ripubblicato a febbraio: “La differenza, rispetto agli altri anni, è che quest’anno il disco è già uscito. Tra un concerto e l’altro mi piace molto scrivere ed è arrivata questa canzone: ho pensato fosse perfetta per il Festival e inaspettatamente mi ritrovo qui. Si intitola ‘Senza appartenere’ e la dedico a tutte le femmine del mondo: celebra la bellezza dell’essere donna a 360 gradi”.

Ecco il testo di Senza appartenere:

Donna siete tutti e tu non l’hai capito

Donna non di tutti non è mai cambiato

Calda come il sole di domenica d’estate

Però non è domenica e qui fa un freddo cane

Donna ha perso tempo a lucidare la sua rabbia

Del tempo che è cambiato e ancora non la cambia

Donna sa volare mentre il cielo cade

Ma io che cosa cercavo io

E cosa ho trovato

Schegge di felicità

Cerco una colpa per restare qui

A vivere i ricordi, io

Volevo salvarmi, io

E poi perdonarmi

Della vita che ho spaccato

Dell’amore che ho buttato via

Ma senza appartenere

Donna siete tutti e tu non l’hai capito

Donna che ha paura donna che ha trovato

Il vento sulla faccia il mare in una goccia

E sconfinati labirinti e un filo per uscire

Donna non si piace invece guarda quanto è bella

Donna che si cambia mille volte e resta quella

Donna sa volare mentre il cielo cade

Donna sa volare mentre il cielo cade

Ma io che cosa cercavo io

E cosa ho trovato

Io non sono come te

C’è troppa vita per restare qui

Ad aspettare cosa?

Io volevo salvarmi io

E poi perdonarmi

Delle volte che ho svelato quella parte debole di me

Ma senza appartenere

Quando la vita è più semplice non mi diverte ci gioco

Io non li chiamo più lividi sono colori e ci gioco

Io ci gioco, io ci gioco

Togliti la maschera

C’è troppa verità per stare qui

Senza appartenere

Donna siete tutti e tu non l’hai capito

E non è mai cambiato