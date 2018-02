ROMA – Noemi torna sul palco del Festival di Sanremo 2018 con il brano “Non smettere mai di cercarmi”. Nella canzone la rossa Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, parla della fine di un amore e delle tracce indelebili che restano nel vissuto di chi si è amato.

Ecco il testo di Non smettere mai di cercarmi:

Penso sempre a quello che è stato

Tutto perfetto niente di sbagliato

I nostri sogni, i viaggi in treno

Con la paura che non sia vero

Tu che dici «ciao» ed io che quasi tremo

I tuoi difetti ti fanno sincero

La tua allegria a peso d’oro

Le lunghe attese negli aeroporti

Pochi giorni ma solo nostri

Atterraggi di fortuna

Con il peso di una piuma

Come una goccia scavi piano e piano piano

Tu vai già via… via

Non smettere mai di cercarmi

Dentro ogni cosa che vivi e

Per quando verrò a trovarti

In tutto quello che scrivi

Ci pensi mai a quello che è stato

Quando dici che era tutto sbagliato

La luce taglia il primo bacio

E la promessa che mi hai regalato

Tu che parli piano

Ed io qui senza fiato

Le nostre strade così diverse

L’una nell’altra si sono perse

La schiena nuda contro una chiesa

A profanare una lunga attesa

La distanza è una scusa

Ma lentamente ci consuma

Mentre fuori il sole sorge piano… e piano piano

Tu vai già via… via

Non smettere mai di cercarmi

Dentro ogni cosa che vivi e

Per quando verrò a trovarti

In tutto quello che scrivi

E più sarai lontana e più sarai con me

Tu intanto fai bei sogni… che sono nostri i sogni…

Non smettere mai di cercarmi

Dentro ogni cosa che vivi e

Per quando verrò a trovarti

In tutto quello che scrivi

Non smettere mai di cercarmi

Dentro ogni cosa che vivi e

Ti basta soltanto un pensiero

Per cancellare i confini