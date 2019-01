SANREMO – Squadra che vince non si cambia, recita un antico proverbio. E Claudio Baglioni lo sa bene, tant’è che anche quest’anno ha voluto nuovamente accanto a sé sul palco dell’Ariston, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. I due ex “valletti” che lo scorso anno hanno aiutato il cantautore nell’epica impresa di risollevare le sorti del Festival di Sanremo, presenzieranno anche quest’anno alla kermesse canora, ma solo in veste di ospiti.

L’attore romano, classe 1969, sarà uno degli ospiti della prima serata, prevista per martedì 5 febbraio 2019. Il direttore artistico ha voluto fortemente il ritorno di Favino, che lo scorso si è laureato punta di diamante del Festival targato Baglioni. Oggi la conferma, data dalla Rai, anche per la Hunziker.

Non è ancora chiaro però se Favino e la Hunziker saranno ospiti nella stessa serata. Certo è che una reunion del trio che ha già conquistato il pubblico della passata edizione, farebbe faville.

Tra gli ospiti, ci saranno anche Laura Chiatti e Michele Riondino. L’attrice moglie di Marco Bocci e il collega calcheranno il palco del’Ariston anche per fini promozionali: lanceranno, infatti, il film Un’avventura, in uscita il 14 febbraio. Si esibiranno sulle note di Lucio Battisti, le cui canzoni fanno da sfondo al film in uscita al cinema con Mogol nel ruolo di consulente artistico.

Ci sarà Serena Rossi, protagonista della fiction Rai Io sono Mia, proprio in vista del debutto previsto per martedì 12 febbraio in prima serata. All’Ariston Serena canterà Almeno tu nell’universo, uno dei brani più rappresentativi di Mia Martini. Confermata infine la presenza di Claudio Santamaria, conduttore per una sera. Insieme a lui, il trio di conduttori ufficiali – formato da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele – riproporrà lo storico quartetto Cetra.