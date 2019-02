SANREMO – Inizierà martedì 5 febbraio, per concludersi il 9 febbraio, il 69esimo Festival di Sanremo 2019, la cui direzione artistica, dopo il successo della passata edizione, è stata nuovamente affidata a Claudio Baglioni. La gara vedrà competere 24 artisti e sono già cominciati i pronostici sul possibile vincitore.

Su Facebook domina Anna Tatangelo, che supera abbondantemente il milione di follower, seguita da Il Volo e, a sorpresa, da Nino D’Angelo. In fondo alla classifica troviamo, invece, i due vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmood, ma è comprensibile, considerando che i due non hanno ancora avuto modo di costruirsi una fama presso il grande pubblico.

Su Instagram lo scenario cambia, ma non più di tanto. La Tatangelo è ancora prima, in una condizione di parità con Irama. Di seguito Ultimo, Nek e Federica Carta. Chiudono la lista i Negrita, Mahmood e Simone Cristicchi, che su Instagram non riscuote molto successo.

Il primato di Anna Tatangelo viene meno su Twitter, dove occupa il secondo posto. A guidare questa classifica è Nek. Alla terza posizione abbiamo Francesco Renga, seguito da Arisa e da Il Volo. I meno seguiti di Twitter sono Livio Cori, Mahmood e Francesco Motta, anche se il profilo non è ufficiale.

Nella classifica generale che somma i follower di tutti e tre i social, la top 5 è composta rispettivamente da Anna Tatangelo, Nek, Il Volo, Irama e Francesco Renga. Negli ultimi cinque posti troviamo invece The Zen Circus, Motta, Ex-Otago, Livio Cori e Mahmood. Ovviamente la popolarità sui social non corrisponde necessariamente al successo che i concorrenti riscuoteranno nella gara. E’ solamente uno dei molteplici fattori che può contribuire alla vittoria.