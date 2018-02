ROMA – Anche i The Kolors approdano sul palco del Festival di Sanremo 2018 diretto da Claudio Baglioni e presentato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Per la prima volta la band amata dai giovani e uscita da Amici canta in italiano la sua canzone Frida (Mai, mai, mai). Una canzone d’amore, spiegano “Frida è un qualcosa che rappresenta al meglio la band in questo momento, ci piaceva il paragone con Frida Kahlo, un personaggio che ha risolto i problemi della vita in maniera positiva e con il sorriso”.

Il testo di Frida:

Non succede mai mai mai

Nessun amore è per sempre mai

Ma un fiore prima o poi arriva

Che questa vita dicono non è cattiva

Quasi mai mai mai

Al vento non ti ho promessa mai

Amore non è che una sfida

Sarà la nostra regola

Come per Frida, come per Frida.

Non importa dove sei

A cosa pensi per sentirti viva

L’ultima notte diventò la prima

L’inizio della fine di ogni cosa pura

E come una piuma più leggera voli via

Separi la tristezza e la malinconia

E poi

Cadi nel panico

Il destino a volte è un attimo

Ci porta dove vuole

Ci rivela strade nuove.

Non succede mai mai mai

Nessun amore è per sempre mai

Ma un fiore prima o poi arriva

Che questa vita dicono non è cattiva

Quasi mai mai mai

Al vento non ti ho promessa mai

Amore non è che una sfida

Sarà la nostra regola

Come per Frida, come per Frida.

Non importa dove sei

Da quanto tempo tu non guardi più la luna

Il mio tormento sempre tu la mia fortuna

La forma ed il colore di ogni cosa vera

Sembra vicina

E più leggera voli via

Se non avrai più voce parla con la mia

E poi

Cadi nel panico

Il destino a volte è un attimo

Ci porta dove vuole

Ci rivela strade nuove

E non succede mai mai mai

Nessun amore è per sempre mai

Ma un fiore prima o poi arriva

Che questa vita dicono non è cattiva

Non è cattiva

Quasi mai mai mai

Al vento non ti ho promessa mai

L’amore non è che una sfida

Sarà nostra regola

Come per Frida, come per Frida.