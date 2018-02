ROMA – Ultimo è in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con la canzone Il ballo delle incertezze. Niccolò Moriconi, questo il vero nome, inizia a studiare pianoforte a 8 anni al conservatorio. Da bambino amante della musica a “giovane” sul palco dell’Ariston con un brano pop dedicato ai giovani disoccupati, che a 30 anni si trovano a non avere un domani nella società e agli emarginati.

Ecco il testo de Il Ballo delle incertezze:

Ho perso tempo per guardarmi dentro e

ho sistemato qualche mia abitudine

ma poi la sera arrivava ed io

mi chiedevo dov’è il senso

se c’è un senso a tutto questo

Ho perso tempo per guardarti dentro e

ti ho dedicato il cuore tra le pagine

ma poi la sera arrivava ed io

mi chiedevo dov’è il senso

se c’è un senso a tutto questo

Senti

non c’è bisogno di parlare

dalla serranda scende il sole

e noi ci siamo accontentati

Ma ci sarà

il ballo delle incertezze

ci sarà

un posto in cui perdo tutto

che per stare in pace con te stesso e col mondo

devi avere sognato

almeno per un secondo

E ci sarà

tra la gente che aspetta

chiunque ha

rischiato tutto ed ha perso

che per stare in pace con te stesso e col resto

puoi provare a volare

lasciando a terra te stesso

Ho camminato in equilibrio su di me

mischiando il tuo sorriso alle tue lacrime

ma la coscienza non si spegne ed io

mi chiedevo dov’è il senso

se c’è un senso a tutto questo e

Ho respirato sui tuoi battiti lenti e

adesso vivi, sì ma dentro un’immagine

ricordo c’era il vento ed io

mi chiedevo dov’è il senso

se c’è un senso a tutto questo

E ci sarà

il ballo delle incertezze

ci sarà

un posto in cui perdo tutto

che per stare in pace con te stesso e col mondo

devi avere sognato

almeno per un secondo

E ci sarà

tra la gente che aspetta

chiunque ha

rischiato tutto ed ha perso

che per stare in pace con te stesso e col resto

puoi provare a volare

lasciando a terra te stesso

So di momenti

quelli persi a dare un senso forse

mi chiedi perché fragile

sono diverso forse

ero un bambino

e stavo in cortile

respiravo piano

ho sempre rinchiuso

vita e sogni

nel palmo della mano

Sono presente

ancora oggi

nel ballo delle incertezze

dove ti siedi

e più sei poco e più ti senti grande

incontro me stesso

e poi gli chiedo se vuole ballare

ferma la musica

che il silenzio adesso sa parlare

E ci sarà

il ballo delle incertezze

ci sarà

un posto in cui perdo tutto

che per stare in pace con te stesso e col mondo

devi avere sognato

almeno per un secondo

E ci sarà

tra la gente che aspetta

chiunque ha

rischiato tutto ed ha perso

che per stare in pace con te stesso e col resto

puoi provare a volare

lasciando a terra te stesso