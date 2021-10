Filippa Lagerbäck chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Daniele Bossari, figli, vita privata, Che tempo che fa, dove vive, Instagram, biografia e carriera. La conduttrice ed ex modella Filippa Lagerbäck è ospite questa sera 7 ottobre del programma Lui è peggio di me. Il programma, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello, è in onda su Rai3 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Filippa Lagerbäck

Marika Filippa Lagerbäck è nata a Stoccolma il 21 settembre del 1973. Ha 48 anni. E’ alta 175 cm. Inizia la sua carriera come fotomodella, per poi intraprendere quella dello spettacolo lanciata dallo spot pubblicitario della birra Peroni nel 1993. Tre anni più tardi è nel cast del film Silenzio… si nasce di Giovanni Veronesi, la sua prima e ultima apparizione cinematografica. Profilo Instagram: filippalagerback.

Daniele Bossari, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Filippa Lagerbäck

La Lagerbäck è legata sentimentalmente al conduttore televisivo e radiofonico Daniele Bossari dal 2001. I due hanno una figlia, Stella, nata nel 2003. Nel 2017, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Bossari ha fatto alla Lagerbäck la proposta di matrimonio, che lei ha accettato. Dopo 17 anni di fidanzamento i due si sposano nel 2018. Durante un’intervista a Vanity Fair la conduttrice ha dichiarato: “Lui mi ha definito la “donna dei suoi sogni” dopo avermi visto in una pubblicità di una birra. Ci siamo conosciuti nel 2000, lui conduceva Fuego, io viaggiavo per lavoro. Alla quinta intervista che mi ha fatto non sapeva più cosa chiedere e si è fatto lasciare il numero”.

La conduttrice vive con la sua famiglia a Varese. E’ una grande appassionata di ciclismo e di cura per l’ambiente, e nel 2013 ha pubblicato un libro sull’argomento, Io pedalo. E tu?.

La carriera di Filippa Lagerbäck

Nella stagione 1998-1999 la Lagerbäck fa il suo esordio in televisione nel programma Superboll condotto da Fiorello. Nel 2000 conduce due edizioni del programma Cadid Angels con Marco Balestri, Alessia Merz e Samantha De Grenet. L’anno successivo conduce Controvento su Italia 1 e dal 20o2 presenta Circo Massimo su Rai3.

Oltre alla televisione italiana, la conduttrice lavora anche in quella svedese in programmi come Farmen nel 2004 e Drömmen om Italien nel 2010. Dal 2005 è nel talk show di Fabio Fazio Che tempo che fa, in cui introduce gli ospiti intervistati durante la puntata.

Dal 2014 è il volto femminile del canale Bike Channel (Sky) con il programma da lei condotto In bici con Filippa e nel 2017 è una delle conduttrici di The Real su TV8.