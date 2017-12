ROMA – Filippa Lagerback ha baciato Fabio Fazio sulla bocca a Che tempo che fa per vendicarsi del bacio tra Daniele Bossari e Ilary Blasi. Il siparietto per far ingelosire il futuro marito è andato in onda nella puntata del 10 dicembre della trasmissione Rai.

Il bacio è scattato dopo il monologo di Luciana Littizzetto che ha sottolineato il bacio tra la conduttrice del Grande Fratello Vip e il vincitore dell’edizione 2017 Bossari, un lungo bacio che non è passato inosservato tanto che la stessa Lagerback ha sottolineato come fosse durato ben 12 secondi. Ed è allora che è scattata la “vendetta” nel siparietto ironico tra il conduttore Fazio e la sua storica collega, come riporta il sito TvBlog: