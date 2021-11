Filippo Bisciglia chi è: dove e quando è nato, età, altezza, Pamela Camassa, vita privata, malattia, Temptation Island, moglie, figli

Filippo Bisciglia è l’ospite di questa sera, venerdì 19 novembre, de I Soliti Ignoti.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è nato a Roma il 24 giugno del 1977. Ha 44 anni. Dopo aver conseguito il diploma alla scuola alberghiera, pratica tennis a livello agonistico fino ai 18 anni. A 19 anni gira uno spot pubblicitario per la nuova Mini Rover Coupè. Profilo Instagram: filippobisciglia.

Flora Canto, Pamela Camassa, figli, malattia: vita privata di Filippo Bisciglia

Il conduttore Bisciglia ha avuto una relazione con Flora Canto fino al 2006. La Canto è l’attuale fidanzata di Enrico Brignano. Conosce poi la showgirl Pamela Camassa, quando entrambi erano ancora fidanzati. Lui e la Camassa iniziano una relazione.

Attualmente vivono insieme a Roma e non hanno figli. Il conduttore ha dichiarato: “Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei”.

A Uomini e Donne magazine, nel 2018, Bisciglia ha rivelato che da bambino soffriva di una patologia che gli ha impedito l’uso delle gambe, risolta in seguito grazie a una cura sperimentale: “Non fu un periodo bellissimo della mia vita. Il morbo di Perthes è una malattia che causa una decalcificazione dell’anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe”.

Grande Fratello, Tale e Quale Show, Amici e Temptation Island: la carriera di Filippo Bisciglia

Nel 2006 Bisciglia partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello, classificandosi secondo. Dal 2006 al 2010 è il testimonial di vari marchi di abbigliamento e accessori. Conduce, nel 2007, Stai all’Okkio, programma in onda su Mediaset Premium. Nello stesso anno è inviato esterno de Il Candidato, condotto da Marco Liorni.

Nel 2007 partecipa al programma Distraction, condotto da Teo Mammucari. Dal 2009 è testimonial e giocatore di Poker Club (Lottomatica), ottenendo ottimi risultati nei vari tornei.

Dal 2014 passa a People’s Poker mantenendo gli stessi ruoli. Interpreta, nel 2010, il ruolo di Cristiano Cocco in Un posto al sole. E’ inviato, nel 2012, di Punto su di te!, programma condotto da Claudio Lippi e Elisa Isoardi.

Dal 2014 è il conduttore del reality Temptation Island. Partecipa, nel 2017, alla settima edizione di Tale e Quale Show e si classifica terzo. Partecipa ad Amici Celebrities nel 2019. Si classifica al terzo posto.