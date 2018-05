ROMA – Ha fatto discutere nelle scorse settimane la frase di Filippo Contri, concorrente del Grande Fratello, che, riguardo al suo cane, aveva detto: “La prima volta che il mio cane ha provato a dare un morso gli ho fatto capire. Poi ognuno gli fa capire in maniera propria. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Io sono per i modi antichi, come fa una cosa sbagliata gli do un calcio, anche perché non lo sentono. Che ne dicano tutti gli animalisti e fidati che poi capiscono”.

E gli animalisti non l’hanno presa bene. Prima è scattata una denuncia per maltrattamenti e istigazione a delinquere, quindi è arrivata la lettera aperta alla madre di Contri da parte di Aidaa, l’Associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente.

Di seguito riportiamo il testo della lettera, firmata da Lorenzo Croce, presidente Aidaa: