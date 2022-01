Filippo Graziani chi è, età, moglie Catherine Poulain, figli, padre Ivan Graziani, Instagram, vita privata. Figlio del famoso cantautore Ivan Graziani, anche Filippo ha intrapreso la strada artistica del padre. Ma quanti conoscono la vita privata di Filippo?

Dove e quando è nato, età di Filippo Graziani

Filippo Graziani è nato a Rimini il 26 giugno 1981. Allo stato attuale ha dunque 40 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Moglie Catherine Poulain, figli, padre Ivan Graziani, famiglia: la vita privata di Filippo Graziani

Secondo figlio di Ivan Graziani, Filippo è nato e cresciuto a Rimini. Insieme a suo fratello Tommaso, ha cominciato a suonare. Proprio l’impegno dei due fratelli e della mamma Anna Bischi ha permesso di mantenere viva la memoria del cantautore.

Filippo Graziani ha sposato, nel settembre 2021, la bella imprenditrice, modella, dj e influencer Catherine Poulain. Le nozze si sono celebrate a Cassano d’Adda a Villa Borromeo e tra gli ospiti c’erano numerosi musicisti (oltre ad altri vip). La coppia pare non abbia figli al momento.

Filippo Graziani ha un account ufficiale Instagram.

La carriera di Filippo Graziani

Dopo anni di gavetta con serate dal vivo e nei locali, nel 2008 forma il gruppo stoner-Rock Carnera con pubblica l’Ep FIRST ROUND, aprendo poi i concerti di Zakk Wilde.

Segue un periodo in cui si trasferisce a New York, dove suona nei club del Lower Side; tornato in Italia pubblica FILIPPO CANTA IVAN GRAZIANI, album dal vivo che vuole omaggiare la produzione musicale del padre Ivan. Nel 2013 è tra i selezionati della sezione “Nuove proposte” per il Festival di Sanremo 2014 con il brano “Le cose belle”. In contemporanea esce il disco eponimo. A tre anni di distanza arriva LA SALA GIOCHI, che mette insieme acustica ed elettronica ed è stilisticamente ispirato al synthpop anni ’80.

La malattia di Ivan Graziani

Malato da quasi due anni di tumore al colon, Ivan Graziani è morto il 1º gennaio 1997, all’età di 51 anni, nella sua casa di Novafeltria, dove aveva chiesto di tornare dall’ospedale per le festività natalizie.