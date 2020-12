Filippo Nardi al Grande Fratello Vip: “Maria Teresa Ruta è borderline, soffre di psicosi”

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip mostra tutta la sua insofferenza verso Maria Teresa Ruta: “Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline sì, anche psicosi a momenti”. Queste le parole di Nardi mentre si discuteva di lei.

Dichiarazioni che hanno subito fatto esplodere gli utenti che adesso chiedono a gran voce la sua squalifica. Ma Filippo Nardi rischia la squalifica a soli due giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip anche per un altro motivo. Secondo i bene informati Filippo Nardi avrebbe infatti violato il regolamento svelando un segreto del reality.

E’ successo nella serata di venerdì durante una conversazione con Tommaso Zorzi. Nardi si è lasciato sfuggire un dettaglio affermando: “Che poi il programma finisce a metà febbraio”. Ma in puntata Alfonso Signorini aveva annunciato a tutti che la finale è prevista prima. Infatti Zorzi, rimasto interdetto, ha subito domandato: “Ma non finisce l’8?”.

Filippo Nardi è il cugino di Samantha De Grenet?

A Mattino 5 Biagio D’Anelli ha lanciato uno scoop. Riguarda il rapporto tra Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Secondo l’opinionista di Federica Panicucci, i due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero cugini alla lontana. Entrambi infatti vantano origini nobiliari.

Samantha, come riportato da Dagospia, ha raccontato di avere sangue blu solo recentemente. Per quanto riguarda invece Filippo, seppur sia vero che abbia alle spalle una famiglia nobile per via femminile, non può vantare alcun titolo. I titoli nobiliari, infatti, salvo rarissime eccezioni, non si trasmettono ai figli adottivi né agli affiliati. (Fonti Dagospia e Mattino 5).