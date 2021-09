Filippo Sciortino, noto scenografo televisivo, è morto a Roma stroncato da un infarto. Aveva 55 anni. Originario di Monreale, in provincia di Palermo, 4 anni fa, aveva realizzato la scenografia della sfilata di Dolce e Gabbana.

Filippo Sciortino morto per un infarto a Roma

L’uomo è stato colto da un malore mentre si trovava in un B&B romano per motivi lavorativi. A preoccupare i familiari sono state le molte chiamate alle quali il 55enne non ha mai risposto. Filippo Sciortino è stato ritrovato nella camera privo di vita, sul luogo sono immediatamente arrivati i Carabinieri, avvertiti dal proprietario dell’immobile.

Il ricordo del sindaco Orlando

“Con la sua straordinaria creatività ha realizzato grandi produzioni artistiche. Il suo legame con la città di Palermo era profondo. Ai familiari esprimo la mia vicinanza in questo momento di preghiera e sofferenza”. Così il ricordo commosso del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il cugino Antonino Sciortino lo descrive, attraverso i social, come “una persona speciale, piena di entusiasmo e vitalità. Hai fatto – aggiunge – la dovuta gavetta e le tue immani capacità ti hanno fatto diventare un grandissimo artista della televisione e del cinema, i tuoi rapporti con gli altri erano sempre cortesi e gioviali. Sei stato apprezzato da tutti quelli che ti hanno conosciuto. Riposa in pace, caro cugino mio”.