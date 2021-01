Filippo Nardi e Guenda Goria, bacio a sorpresa immortalato nelle foto esclusive di CHI.

Infatti Nardi era stato eliminato dal Grande Fratello Vip proprio in seguito a parole piuttosto pesanti nei confronti di Maria Teresa Ruta.

La Ruta è proprio la mamma della Goria quindi nessuno si sarebbe atteso di vederli in atteggiamenti così complici in pubblico.

Il bacio con Filippo Nardi è raccontato da Guenda Goria ai microfoni di Pomeriggio 5.

“ Con Telemaco siamo in pausa. Si sa che mi piacciono gli uomini 50enni, ma con Filippo non è scattata… “.

“Ci hanno paparazzato – racconta Guenda alla conduttrice – subito dopo una tua puntata durante la quale avevamo discusso per le parole riservate a mia madre da Filippo. Lui ci teneva a chiarirsi, mi ha offerto un caffè e poi mi ha riaccompagnato a casa “.

Vladimir Luxuria ha preso la parola durante Pomeriggio 5 per dire:

“ Vi ho visto insieme a Live Non è la D’Urso… Capisco che confessare ora un interesse per un uomo che ha detto quelle cose su tua madre sia sconveniente, ma è evidente… “.

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip ha mostrato tutta la sua insofferenza verso Maria Teresa Ruta:

“Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline sì, anche psicosi a momenti”.