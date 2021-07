Finale Nba, salta il live streaming di Dazn in Germania. Molti utenti disdicono l’abbonamento

Nell’ultimo atto della Finale NBA tra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns c’è stato un malfunzionamento del live streaming di Dazn che non ha permesso ai telespettatori tedeschi di vivere gli ultimi atti della partita.

Finale NBa, salta il live streaming di DAZN in Germania

Il live streaming di Dazn, come riportato da diversi media tedeschi, della finale NBA non ha funzionato per la grande maggioranza degli spettatori. Per il provider di streaming, per il quale i diritti live tedeschi sull’NBA sono una figura di spicco, un vero dramma! Lo streaming è tornato in onda solo per la maggior parte dei fan alla fine della partita o anche alla cerimonia di premiazione.

Imbarazzante: nonostante le numerose lamentele sui social media, DAZN non reagisce affatto ai problemi tecnici! Non ci sono informazioni di sorta sui motivi dei problemi e se/quando il trasferimento è di nuovo in esecuzione.

Utenti protestano contro DAZN

Molti utenti hanno minacciato di annullare l’abbonamento – c’è chi l’ha fatto – ed è esplosa la rabbia sui social network. Solo mercoledì mattina alle 10:51 c’è una dichiarazione di DAZN sull’inconveniente. “Cari fan NBA! Vorremmo cogliere l’occasione per scusarci per l’annullamento di Gara 6 delle finali di stasera. Sei rimasto sveglio per uno storico evento sportivo e ti abbiamo deluso. Stiamo indagando a pieno ritmo su come ciò possa avvenire. La tua squadra DAZN”.

Le domande che molti utenti si pongono: perché questa affermazione è arrivata solo dopo? Nessuno in DAZN teneva d’occhio i social di notte? Proprio ieri, DAZN ha annunciato che l’NBA verrà mostrata anche per le prossime due stagioni come di consueto. Il nuovo accordo sarà valido fino al 2023.