Fiordaliso chi è: marito, figli, vita privata e carriera dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Marina Fiordaliso, marito, figli, vita privata e carriera: scopriamo chi è l’ospite di oggi, venerdì 19 febbraio di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Fiordaliso: carriera e lavoro

Marina Fiordaliso, vero nome di Fiordaliso, è nata a Piacenza il 19 febbraio del 1956 sotto il segno zodiacale dell’acquario.

La sua carriera di cantante è iniziata con la partecipazione a Castrocaro, che l’ha poi portata al Festival di Sanremo. La sua prima partecipazione alla kermesse canora risale al 1982.

Ma il successo arriva due anni dopo, nel 1984, quando Fiordaliso porta a Sanremo “Non voglio mica la luna”, diventato in breve tempo un successo non solo in Italia ma in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dalla Germania alla Svizzera, fino all’America Latina.

Negli anni Fiordaliso ha partecipato a nove edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima nel 2002. Ha preso parte anche a diversi programmi tv, tra cui ricordiamo La Talpa, Tale e quale show, Domenica Live, la Prova del cuoco.

Fiordaliso: marito, figli, vita privata

Fiordaliso non è sposata ma ha due figli. Il primo, Sebastiano Bianchi, è nato quando lei aveva solo 15 anni. A Verissimo ha raccontato le difficoltà di quel momento: “Scoprii di essere incinta a 15 anni (…). Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta”.

Una volta uscita dal centro per ragazze madri Fiordaliso sposò il padre del suo primo figlio, ma fu un matrimonio violento: “C’erano le botte. Però, in quel periodo era normale che una donna le prendesse. Ma c’è un limite. Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata. Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Però le botte non si scusano mai”, aveva raccontato a Domenica Live.

Fiordaliso ha avuto anche un secondo figlio, Paolino Tonoli, nato nel 1989. Fiordaliso ha cresciuto i propri figli da sola e non sembrerebbe avere un compagno o un marito. Nel 2016 aveva detto in proposito: “Sono single, non mi interessa. Non ho più libidine, istinto, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio”.