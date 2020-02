ROMA – Antonella Elia ha scoperto in diretta al Grande Fratello Vip il presunto tradimento del compagno Pietro Delle Piane con Fiore Argento.

E’ stata Adriana Volpe a comunicare alla coinquilina la notizia delle foto compromettenti, apparse sulla copertina di Nuovo. “È una bionda con i capelli lunghi, ho visto le foto e potrebbero anche non essere nulla, non c’è un bacio”, racconta la Volpe alla Elia. Poco dopo quest’ultima accetta la proposta di Alfonso Signorini e decide così di vedere le foto. “So chi è (riferendosi a Fiore Argento, ndr). Questa me la paga cara, brutto disgraziato. Guarda che faccia romantica, guarda come si stringe. Questo sguardo di Pietro la conosco benissimo. Ci eravamo detti di non vedere più i nostri ex, anzi, lui diceva che io avevo un rapporto morboso con il mio ex, Fabiano, con cui sono legatissima, ho un rapporto bellissimo” dice arrabbiata.

Fiore Argento, 50 anni, è la primogenita di Dario Argento. Fiore, classe 1970, è nata dalla relazione fra Dario Argento e l’ex moglie Marisa Casale. Lei e Asia Argento sono “sorellastre”, in quanto la madre della regista italiana è Daria Nicolodi. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)