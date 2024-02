Fiorella Mannoia chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita ptivata, biografia e carriera

Fiorella Mannoia è senza dubbio una delle cantanti più famose e apprezzate in Italia, diventanta celebre nel corso della sua carriera per un timbo vocale caratteristico e per il grande numero di riconoscimenti ricevuti. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, biografia di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia è nata a Roma il 4 aprile del 1954. Ha 69 anni. Da sempre appassionata di musica, ha iniziato a cantare insieme al fratello Maurizio Stella e alla sorella Patrizia. Debutta nel mondo della musica al Festival di Castrocaro del 1968 cantando Un bimbo sul leone di Gino Santercole.

L’esordio effettivo della cantante è arrivato nel 1968 con il suo primo 45 giri. Figlia dello stuntman Luigi Mannoia e di madre umbra, la cantante ha praticato la stessa attività del padre lavorando nel mondo del cinema come stuntwoman di Lucia Mannucci. Spesso la Mannoia ha lavorato anche come controfigura di Monica Vitti.

Marito, figli e vita privata di Fiorella Mannoia

La cantante si è sposata nel 2021 con il compagno di lunga data Carlo Di Francesco. La coppia si è conosciuta negli studi del talent di Amici di Maria De Filippi dove lui ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto. La Mannoia e Di Francesco hanno ben 26 anni di differenza. Prima del matrimonio, la Mannoia ha avuto diverse relazioni, come quelle con il musicista Piero Fabrizi e con il produttore Memmo Foresi

La cantante non ha figli. In una lunga intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”.

La carriera di Fiorella Mannoia

E’ da decenni una delle più grandi interpreti della musica italiana. Tra i suoi brani più famosi c’è sicuramente Quello che le donne non dicono e Caffè nero bollente. Di grande successo anche le cover a cui ha prestato la voce regalando una nuova veste a brani immortali come Almeno tu nell’universo, Ho imparato a sognare, Sally e Metti in circolo il tuo amore.

La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo cinque volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. Detiene con altri quattro artisti il primato per il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, sei Targhe Tenco che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. Nel 2024 è ancora una volta a Sanremo, con il brano Mariposa.

