Fiorella Mannoia chi è, età, marito, figli, vita privata, canzoni, carriera e biografia

Chi è Fiorella Mannoia: età, marito, figli, vita privata, canzoni, carriera e biografia della cantante oggi ospite a Detto Fatto, programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero.

Dove è nata, età, carriera e biografia di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia è nata a Roma il 4 aprile 1954 (età 67 anni). È stata da sempre appassionata di musica. Ha iniziato quindi a cantare insieme al fratello Maurizio Stella e alla sorella Patrizia. Ha lavorato anche nel mondo del cinema e spesso ha fatto la controfigura a Monica Vitti e Candice Bergen. Nei primi anni Settanta ha recitato poi in ruoli minori e nel 1972 è apparsa in Una colt in mano al diavolo. Ha debuttato nel mondo della musica al Festival di Castrocaro del 1968 cantando Un bimbo sul leone di Gino Santercole. L’esordio effettivo è arrivato nel 1968 con il suo primo 45 giri.

Le canzoni di Fiorella Mannoia

E’ da decenni una delle più grandi interpreti della musica italiana. Tra i suoi brani più famosi c’è sicuramente “Quello che le donne non dicono” e “Caffè nero bollente”. Celeberrime anche le cover a cui ha prestato la voce regalando una nuova veste a brani immortali come Almeno tu nell’universo, Ho imparato a sognare, Sally e Metti in circolo il tuo amore.

Marito, figli e vita privata di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia si è sposata il 22 febbraio 2021 con il compagno di lunga data Carlo Di Francesco. La coppia si è conosciuta negli studi del talent di Amici di Maria De Filippi dove lui ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto. La Mannoia e Di Francesco hanno ben 26 anni di differenza. Fiorella Mannoia non ha figli. In una lunga intervista al Corriere della Sera, disse: “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”.