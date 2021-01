Fiorella Mannoia chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, chi è la cantante ospite a Oggi è un altro giorno. Oggi è un altro giorno è un programma televisivo italiano, trasmesso dal 7 settembre 2020 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone.

Il programma viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:55 dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma. Fiorella Mannoia sarà l’ospite d’onore di venerdì 22 gennaio 2021.

Fiorella Mannoia: marito, figli, età, vita privata, chi è la cantante ospite a Oggi è un altro giorno

La cantante ha 66 anni ed è nata a Roma il 4 aprile 1954. La Mannoia non ha figli ed il suo attuale partner è Carlo Di Francesco.

Fiorella Mannoia è molto riservata sulla sua vita privata. Negli anni settanta e ottanta ebbe una relazione con il cantautore Memmo Foresi, suo vecchio produttore.

Successivamente ha avuto una relazione ventennale con Piero Fabrizi. Dal 2007 è legata sentimentalmente al musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco. Grande appassionata di calcio e tifosa della AS Roma. Vive a Milano.

Fiorella Mannoia: carriera, chi è la cantante ospite a Oggi è un altro giorno

La carriera della Mannoia è iniziata nel 1968. La cantante ha conquistato subito tutti con il suo timbro vocale unico. Molto apprezzate anche le sue interpretazioni di pezzi famosi di altri artisti italiani.

Il vero salto di qualità è arrivato al Festival di Sanremo. La Mannoia ha partecipato a cinque edizione del Festival di Sanremo vincendo due volte il Premio della Critica. Le sue canzoni sono sempre piaciute agli addetti ai lavori.

Nel 1992 riceve il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni alla manifestazione Vota la voce. È la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Infatti ha sei Targhe Tenco al suo attivo, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André.

La Mannoia è infatti la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione.

Il 2 giugno 2005 viene nominata Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Poi nel Benin viene insignita del titolo di “Cavaliere dell’Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo”.

La cantante è stata premiata per aver contribuito a far conoscere in Italia la figura del leader politico Thomas Sankara.

E per la vicinanza al popolo e alle donne africane. Oltre alla carriera di cantante, ha avuto anche varie esperienze a livello recitativo.