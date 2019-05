ROMA – Roma+Bici+Buca= costola incrinata. Fiorello, via Twitter, informa i fan, almeno questa dovrebbe essere la traduzione della sua formula, di essere caduto con la sua bici a Roma e di essersi incrinato una costola. D’altronde Fiorello non sarebbe la prima e né sarebbe l’ultima vittima delle buche di Roma. Buche che a Roma ormai sono diventate di fatto un elemento del paesaggio. Così come i cassonetti stracolmi.

Ora non resta che aspettare qualche altra comunicazione da parte dello showman per capire le sue condizioni e cosa sia successo. Al momento, infatti, c’è solo questo tweet. Tweet a cui in molti hanno risposto con messaggi di vicinanza e affetto. Fonte: Twitter.