Fiorello in forma smaliante durante “VivaRaiPlay”: il segreto è nella dieta che segue

ROMA – Rosario Fiorello è tornato in tv con il suo nuovo format “VivaRaiPlay!” visibile solo su Rai Play e girato in strada, su via Asiago a Roma.

I telespettatori hanno notato che il celebre showman è in forma smagliante. Come racconta “Chi” nel numero uscito il 27 novembre, il segreto starebbe in una dieta dimagrante che avrebbe cominciato a seguire in questo periodo.

L’attore, come ha scritto il settimanale, ha seguito una dieta che vieta di mangiare dopo le 16 del pomeriggio. Fiorello quindi può mangiare fino alla fatidica ora, per poi digiunare fino al mattino successivo.

La dieta si chiama “Dinner canceling” ed è stata ideata dalla nutrizionista tedesca Dieter Grabbe. Consiste nel tagliare le calorie dell’ultimo pasto della giornata che vengono definite eccessive per l’organismo. E’ risaputo infatti che la sera tendiamo ad accumulare più grassi: secondo la Grabbe, il pasto serale, oltre a farci ingrassare tenderebbe anche a disturbare il sonno rendendolo frammentato.

Al momento non si conoscono ancora gli effetti reali di questa dieta. Certamente su Fiorello sembra aver avuto degli effetti benefici. Lo showman non si è però ancora pronunciato “a voce”, per spiegare se effettivamente sia rimasto davvero soddisfatto della dieta oppure no.