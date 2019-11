Fiorello attaccato dagli hater sui social, la sorella lo difende così

ROMA – ”Ah!, quanti geni che farebbero meglio di lui… La cosa più triste è sapere (e vedere da certe bacheche… oddio, orrore) quanti erano lì ad aspettare una débâcle, come se, poi, qualora fosse accaduto, a loro sarebbe cambiata in meglio la vita. Che schifo. Ma l’uomo per sua natura ha dentro queste ambiguità turpi e misere”. Così Catena Fiorello commenta il post, pubblicato su Facebook dal compagno Paolo Spalluto, difendendo il fratello Rosario Fiorello da hater e detrattori pronti a criticare la nuova avventura di Viva Rai Play.

”’E’ vecchio’… ‘comico qualunquista’… ‘lento’… ‘stonato e calant’ … ‘solita solfa’, ‘la comicità è altra cosa’ e tanti altri che, secondo me con riserva mentale, ‘augurando a Fiore il grande successo che merita’, speravano in un grande flop… – scrive Spalluto – Ha girato molto questa clip oggi. Rosario che sbriciola incalzandoli con i dati Auditel tutti questi rosicamenti e i rosiconi palesi e/o mascherati da ‘fraterni amici’. E’ un peccato rovinarvi i denti, digrignando con il rosicamento estremo, fingendo grande esultanza per il trionfo, la fama, l’essere popolare”.

”E purtroppo anche oggi 6/11/2019, Requiem per gli interessati… Mi dispiace per voi, nessuna débâcle. Ahi, ahi, ahi, quanto mi dispiace Manciativi l’ossa cu tuttu u sali. Saluti e baci”, scrive Catena sul suo profilo facebook postando una foto che mostra il suo televisore sintonizzato sul televideo Rai, nella pagina programmi ‘più visti’. ”6.310.000 la media dei telespettatori di ieri sera sul suo profilo. Uffa! Non è giusto per uno show così noioso, inutile, vecchio e stantio”, prosegue ironica. (Fonte AdnKronos).