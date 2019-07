ROMA – Fiorello e Michelle Hunziker presto in televisione con un nuovo programma? Questa sembra essere la prospettiva dopo che i due hanno lanciato un video su Instagram in cui annunciano una bella sorpresa. “Qualcosa bolle in pentola, ma chissà cosa”, ripete Fiorello allusivo.

I due conduttori sembrano aver passato una serata in allegria con le loro rispettive famiglie, come spiega la Hunziker: “Dietro di noi ci sono figli, mariti, nonni, zii, cognati, nonno Roberto (Cenci?, ndr)”. Ma lo showman la incalza: “Lei è Mediaset, io sarò Rai, ma una Rai strana la mia, chissà cosa succederà”. E ancora: “Qualcosa bolle in pentola, ma chissà che cosa. A saperlo…”.

I fan sono ovviamente incuriositi da questo video e soprattutto all’idea che due personaggio come Fiore e Michelle possano fare tv insieme. Non si tratterà di Sanremo, come aveva detto qualcuno, dato che Amadeus sembra essere il favorito per il Festival. Quel che è certo è che Fiorello dal 4 novembre avrà su Rai Play un ruolo importante, con 18 show live e la Hunziker potrebbe affiancarlo. (Fonte Instagram)