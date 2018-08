ROMA – Fiorello è prontissimo a tornare in Rai con il suo nuovo show e insieme ai vertici di viale Mazzini deciderà dove farlo e quando. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo showman rompe così il silenzio sul suo nuovo e attesissimo varietà che dovrebbe andare in onda sulla rete Rai il prossimo autunno.

Nonostante qualche intoppo burocratico da risolvere, Fiorello all’Ansa ha spiegato che tornerà in Rai: “Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai. Decideremo insieme ai nuovi vertici dove farlo e quando”. Lo showman si dice fiducioso e al lavoro per il ritorno in tv: “Nessuno aveva mai dato conferma dello show, tanto che non era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti, quindi non era mai stata comunicata una data ufficiale”.

“Non sto dicendo addio alla Rai, anzi sono prontissimo”, precisa lo showman, in riferimento all’anticipazione diffusa dal settimanale Chi. “Non è vera inoltre – puntualizza Fiorello – la notizia che la Rai non gradiva la location, anzi, al contrario, la Rai si stava adoperando affinché si potesse usare l’area che però aveva qualche problema burocratico da risolvere, cosa che ha fatto solo slittare la preparazione della trasmissione a data da destinarsi”. E conclude: “Non appena i nuovi vertici si insedieranno, potremo risolvere i problemi e lo show si farà”.