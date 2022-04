Fioretta Mari, chi è, dove e quando è nata, età, vero nome, vita privata, marito, compagno, figli

Fioretta Mari è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda oggi, lunedì 4 aprile. Ma chi è Fioretta Mari? Che cosa sappiamo di lei, della sua carriera e della sua vita privata?

Chi è Fioretta Mari e qual è il suo vero nome

Fioretta Mari, il cui vero cognome è Manetti, è un’attrice, direttrice artistica e regista teatrale italiana.

E’ nota al grande pubblico soprattutto per essere stata la insegnante di dizione e recitazione degli allievi del programma televisivo di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Dove e quando è nata, età, vero nome: la biografia di Fioretta Mari

Mari è nata a Firenze il 19 luglio del 1942, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha dunque 79 anni di età.

La sua carriera di attrice inizia da bambina, con collaborazioni con grandi attori teatrali e cinematografici quali Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Louis Barrault, Madeleine Renaud, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Aldo Giuffré, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi.

Oltre che per i suoi spettacoli teatrali in tutto il mondo, Mari ha acquisito molta fama grazie al programma tv Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, in cui ha svolto il ruolo di insegnante di dizione e recitazione.

I premi

Nel 2004 è stata insignita del Premio Internazionale Bonifacio VIII dall’Accademia Bonifaciana di Anagni.

Dal 2009 insegna presso lo Strasberg Institute di New York, dove ha portato il metodo d’insegnamento della Commedia dell’arte.

Nel 2010 è stata premiata ad Alghero con il Grand Prix Corallo Città di Alghero per la sua attività di attrice.

Nello stesso anno è diventa direttrice artistica della ArtAcademy Carrara (Accademia Nazionale dei Mestieri dello Spettacolo), una nuova talent academy che si prefigge l’obiettivo di formare nuovi talenti.

Dal 2015 è la direttrice artistica del festival per attori ACT Italy.

Marito, figli, compagno: la vita privata di Fioretta Mari

Fioretta Mari è stata legata sentimentalmente al cantante Armando De Razza, dal quale ha avuto una figlia, Ida Elena De Razza.