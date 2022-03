Chi è Fioretta Mari: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, Amici, incidente, carriera e biografia dell’ospite di Serena Bortone nella puntanta odierna, giovedì 24 marzo, di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Fioretta Mari

Fioretta Mari, all’anagrafe Fioretta Manetti, è nata il 19 luglio 1942 a Firenze (età 79 anni). Fin da piccola ha sempre avuto la passione per il mondo della recitazione, tanto che ha scelto di seguire questa strada. Esordisce da giovanissima, lavorando insieme a grandi del teatro come Oreste Lionello, Vittorio Gassman, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renault, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia.

È protagonista di diverse opere come: “Anatra all’arancia”, “L’avaro”, “La figlia di Jorio”, “Tovarich”, “Il malato immaginario”, “Parole d’amore parole”, “La città del mondo”, “Pasquino” e il musical “Menopause” con Marisa Laurito, Fiordaliso e Manuela Metri. Con quest’ultimo spettacolo gira l’europa esibendosi in città come Londra e Parigi.

La carriera in tv

Per quanto concerne la televisione esordisce nel 1970 partecipando ad Aria di continente di Marcello Sartarell. Nonostante preferisca il teatro, partecipa nel 2002 alla mini serie Le ragioni del cuore di Anna Di Francisca. Nel 2005 partecipa a Ricomincio da me. Si è fatta conoscere dal pubblico più giovane per aver partecipato nelle vesti di insegnanti a diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi.

Fioretta Mari e l’incidente sul set

Fioretta Mari ha vissuto ore drammatiche mentre si trovava sul set del film Al posto tuo. L’attrice, dopo essere finita in ospedale, è stata alcune ore in coma ma in poco tempo si è perfettamente ripresa, tornando a lavoro.

Marito, figli e vita privata di Fioretta Mari

Nel 2016 Fioretta Mari, durante un’intervista, ha raccontato di essersi separata dal marito, Armando De Razza, dopo anni di matrimonio. Il divorzio ha comportato, nella vita dell’ex professoressa di recitazione di Amici di Maria De Filippi, un dolore enorme che ha segnato non solo lei ma anche la figlia. Dopo la fine del matrimonio, però, Fioretta ha trovato la forza di reagire e ha ritrovato il sorriso accanto a un uomo, di cui non ha svelato l’identità, e che per lavoro vive in America. Nella vita, infatti, è un regista e sono molto pochi i momenti che riescono a trascorrere insieme.