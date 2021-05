Flaminia Bolzan chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, libro Turchese, vero nome, biografia e carriera

Chi è Flaminia Bolzan età, altezza, marito, figli, vita privata, libro Turchese, vero nome, biografia e carriera della criminologa. Flaminia sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Venus Club. Si tratta di uno spettacolo al femminile pronto ad accogliere alcune delle donne della musica e dello show business più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Flaminia Bolzan

Flaminia è nata il 27 agosto 1987 (età 33 anni), Roma. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è nota a tutti con il suo vero nome. Flaminia Bolzan è una famosa criminologa. Solitamente viene invitata in televisione per parlare di argomenti attinenti alla sua professione.

Il marito, i figli: vita privata di Flaminia Bolzan

Non sappiamo nulla della sua vita privata perché non ne parla né in televisione, né sui suoi social network. E’ molto riservata. Quindi non abbiamo nessun elemento per stabilire se sia sposata o meno. O per dire se abbia figli o meno.

Turchese, il libro di Flaminia Bolzan