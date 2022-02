Chi sono Flavia Pennetta e Fabio Fognini: età, dove vivono, figli, carriera e vita privata della coppia di tennisti ospiti domenica 27 febbraio 2022 a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin i due sportivi, da poco divenuti genitori per la terza volta, parleranno di tennis, amore e famiglia.

Dove e quando è nata: la biografia di Flavia Pennetta

Flavia Pennetta nasce a Brindisi, il 25 febbraio 1982, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha da poco compiuto 40 anni ed è alta 172 cm per un peso forma di 58 kg.

Considerata una delle tenniste più forti di sempre, Flavia Pennetta diventa professionista a 18 anni, ottenendo i primi risultati nei circuiti ITF. Nel 2004 inizia la sua lunga scalata verso le prime posizioni del ranking WTA e ottiene il suo primo titolo, sulla terra rossa di Sopot, in Polonia.

È solo il primo degli undici trofei conquistati nell’arco della sua carriera. Flavia Pennetta entra per la prima volta in top 10 nel 2009: è la prima italiana a riuscirci nella storia. Il trionfo arriva agli Us Open 2015: passa agevolmente ai quarti di finale, dove sconfigge la numero 4 Kvitova in tre set, e demolisce la numero uno al mondo Halep.

Nella finale degli Us Open 2015 Flavia Pennetta batte l’altra italiana, sua grande amica, Roberta Vinci, nella prima, storica finale tutta azzurra in un torneo Slam di tennis. Sale al numero 6 della classifica mondiale e, a sorpresa, annuncia il ritiro.

Dove e quando è nato: la biografia di Fabio Fognini

Fabio Fognini nasce a Sanremo il 24 maggio 1987, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha 34 anni, sei in meno di sua moglie. E’ alto 178 cm per un peso forma di 79 kg.

Anche lui considerato come uno dei migliori tennisti italiani, a livello internazionale è famoso per i suoi rovesci ma anche per le sue celebri sfuriate contro gli arbitri.

Nel 2008 esordisce ufficialmente in Coppa Davis con la maglia della nazionale Italiana. Nel 2013 vince il suo primo titolo ATP a Stoccarda e nello stesso anno fa il bis con l’ ATP 500 di Amburgo.

Nel 2015 insieme al collega Bolelli, vince l’Australian Open nel doppio. Nel 2011 Fabio Fognini riesce a portare a casa due trofei internazionali, uno a Stoccarda, e uno ad Amburgo.

Nel 2019 raggiunge il suo “best ranking” arrivando direttamente alla nona posizione.In totale la carriera di Fabio Fognini conta 5 titoli ATP.

Matrimonio, figli, dove vivono: la vita privata di Flavia Pennetta e Fabio Fognini

La storia d’amore tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini inizia nel 2014 quando lei pubblica su Twitter una foto in camera con lui, dopo la vittoria in finale a Indian Wells.

In precedenza Pennetta era fidanzata con il modello e attore Andrea Preti. Fognini invece ha avuto una relazione con l’ex schedina di Quelli che il calcio Svetlana Simeonova.

I due si sono sposati l’11 giugno 2016, a pochi mesi dal ritiro ufficiale di Pennetta. In seguito la coppia si trasferisce a Barcellona, dove il 19 maggio 2017 nasce il loro primo figlio Federico, così chiamato in memoria del tennista Federico Luzzi, morto di leucemia a 28 anni.

Il 23 dicembre 2019 nasce la loro seconda figlia, Farah. Nel luglio 2021 la coppia annuncia di aspettare una terza figlia, Flaminia, nata il 19 novembre.