Flavio Briatore chi è, età, dove e quando è nato, Elisabetta Gregoraci, mogli, fidanzate, figli, vita privata, patrimonio, Instagram.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Flavio Briatore

Flavio Briatore è nato il 12 aprile del 1950 a Verzuolo, in provincia di Cuneo. Ha 71 anni. I suoi genitori sono maestri di scuola elementare. Frequenta l’Istituto Tecnico per Geometri a Cuneo. Viene bocciato due volte, in seconda e in terza superiore. Consegue da privatista il diploma di geometra e inizia a lavorare come maestro di sci e gestore di ristoranti. Negli anni settanta collabora con il finanziere e costruttore edile di Attilio Dutto. Nel 1979 Dutto viene assassinato. Briatore si trasferisce a Milano, dove inizia a frequentare l’ambiente della Borsa. A Milano fa la conoscenza di Achille Caproni, il patron della Caproni Aeroplani, che gli affida la gestione della CGI (Compagnia Generale Industriale). Profilo Instagram: Flavio Briatore (@briatoreflavio).

Marcy Schlobohm, Naomi Campbell, Heidi Klum, Elisabetta Gregoraci, i figli Leni Klum e Nathan Falco: mogli, fidanzate, figli, vita privata di Flavio Briatore

Dal 193 a 1987 Briatore è sposato con l’ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm. Ha avuto una relazione con la top model Naomi Campbell, tra il 1998 e il 2003. In un’intervista Briatore ha dichiarato: “Ha una popolarità smisurata, starle vicino era pesante, ma non voleva una famiglia, quello che per lei contava era la carriera”.

Briatore ha avuto una breve relazione con la top model tedesca Heidi Klum. Con lei ha una figlia, Leni Klum, nata nel 2004. La loro relazione finisce prima della nascita della figlia e Briatore si è sempre opposto al test del DNA. La bambina viene adottata dal successivo compagno della modella, il cantante Seal. In un intervista Briatore ha dichiarato: “Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”.

Nel 2008 Briatore si sposa con la showgirl Elisabetta Gregoraci e nel 2010 nasce Nathan Falco. Si trasferiscono a Monte Carlo e si separano consensualmente nel 2017.

Dopo il matrimonio con la Gregoraci, Briatore si lega all’influencer Taylor Mega, nata nel 1993. La relazione dura poco e l’imprenditore si fidanza con Vittoria Di Flavio. Sembra che abbia intrapreso una relazione con Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018.

Nel 2006 gli viene diagnosticato un cancro maligno al rene sinistro. Decide di farsi operare a Roma. L’operazione va a buon fine.

Briatore ha una sorella più giovane di nome Rita che fa l’insegnante. Aveva un fratello, Walter, deceduto nel 2015.

La carriera di Flavio Briatore

Ne 1974 Briatore conosce Luciano Benetton. Dal 1977 collabora all’espansione dell’azienda Benetton in america, fino ad assumere la direzione della ‘Benetton Formula’ nel 1989. Comincia a interessarsi al mondo della Formula 1. Inizia la sua attività nella scuderia Benetton di Formula 1. Qui Briatore all’inizio degli anni novanta ottiene l’incarico di direttore commerciale e poi ne diventa direttore esecutivo, trasformando la scuderia in una squadra competitiva. Fa ingaggiare nel 1991 il giovane pilota Michael Schumacher. Diventa campione del mondo con la Benetton per due volte consecutive, nel 1994 e nel 1995. Nel 1997 Briatore lascia la scuderia.

Nel 1998 crea la Supertec Sport, società per la fornitura di motori F1, con cui correranno la Benetton ed altre squadre. Due anni dopo la Renault rientra in F1 acquistando la Benetton Formula e Briatore dirige la nuova scuderia Renault F1 Team. Nel 2005 e e nel 2006 il team Renault diretto da Briatore centra la vittoria sia nel campionato piloti con Fernando Alonso, sia in quello costruttori. Briatore viene allontanato dal team nel 2009, in seguito al caso dell’incidente di Nelson Piquet Jr. al Gran Premio di Singapore 2008.

Si interessa poi al mondo del calcio, acquistando nel 2007, insieme al patron della F1 Bernie Ecclestone, la squadra di calcio inglese del Queens Park Rangers. Nel 2012 Briatore annuncia la chiusura del Billionaire in Sardegna, per poi riaprire l’anno seguente quando il marchio Billionaire viene venduto alla società Bay Capital. Rimane socio di Billionaire Italian Couture, linea sartoriale di alta gamma, dopo aver venduto la maggioranza a Philipp Plein.

Nel 2013 veste i panni del “boss” della versione italiana del programma televisivo The Apprentice. Esce il suo primo libro, nel 2017, dal titolo “Sulla ricchezza“, scritto in collaborazione con il giornalista e scrittore Carmelo Abbate.

Il patrimonio di Flavio Briatore

Secondo Forbes Briatore ha un patrimonio da 200 milioni di dollari e nel 2014 era stato inserito nella classifica degli uomini più ricchi del mondo.