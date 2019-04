ROMA – Flavio Briatore è ospite a “Non è l’Arena” da Massimo Giletti su La7. L’imprenditore parla di vari temi tra cui lavoro, imprenditoria, denaro, Salvini e la Ferrari.

Briatore parla poi di Chiara Ferragni, la famosa blogger che ora ha aperto dei masterclass di trucco a cui si può partecipare pagando 650 euro. Briatore spiega: “Voglio capire chi dà 650 euro a ‘sti deficienti’ – dice senza giri di parole Briatore. Tutti questi social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni. Tutti sognano di diventare milionari senza fare un c**o, senza lavorare, la gente deve lavorare. Sicuramente, io non darei a mio figlio 650 euro per farsi fotografare con nessuno. Gli do due calci nel sedere”.

Briatore poi prosegue attaccando i social media, a suo vedere uno strumento che ha convinto molti di poter diventare milionari senza lavorare: “La gente deve lavorare, a mio figlio ho detto a 18 anni vieni a lavorare”.

Fonte: La7