Flavio Insinna chi è, età, altezza, compagna, figli, vita privata, malattia, carriera e biografia

Chi è Flavio Insinna: età, altezza, compagna, figli, vita privata, malattia, carriera e biografia dell’attore e conduttore tv stasera, 29 maggio, ospite di Carlo Conti a Top Dieci, in onda su Rai 1 dalle 21:20.

Dove è nato, età, altezza e carriera di Flavio Insinna

Flavio Insinna è nato il 3 luglio 1965 (età 55 anni) a Roma. E’ alto 180 cm. Dopo aver tentato una carriera nell’Arma dei Carabinieri, si è diplomato nel 1990 al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti a Roma, per poi iniziare la sua carriera tra teatro e televisione. Tra le sue interpretazioni più popolari spicca quella del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi, interpretato per cinque stagioni nella fortunata serie tv Rai.

Ha successivamente lavorato in altre fiction della Rai, interpretando i ruoli di don Bosco e don Pappagallo (una delle 335 vittime dell’eccidio alle Fosse Ardeatine nel marzo 1944). Nel 2006 è approdato in televisione e ha iniziato a lavorare come conduttore televisivo nel programma di successo Affari Tuoi e come ballerino in Ballando con le Stelle. Dal 2018 Insinna è anche il nuovo conduttore de L’Eredità, il quiz preserale di Rai 1.

Compagna e figli, vita privata di Flavio Insinna

Flavio Insinna non è sposato ma è fidanzato dal 2016 con Adriana Riccio. I due si sono conosciuti nello studio di Affari Tuoi, quando entrambi erano single. All’epoca lei era lì nei panni di concorrente del Veneto e vinse anche 36mila euro. Insinna non ha figli.

Flavio Insinna e la malattia da cui si è salvato

Insinna è stato uno dei primi personaggi famosi a parlare della lotta contro quella che viene comunemente chiamata “malattia invisibile”. Dietro il successo e il sorriso che il conduttore sfoggia ogni sera, c’è la lotta contro la depressione. A parlarne, nelle varie interviste che ha rilasciato, è sempre stato lui stesso che ha anche raccontato come è riuscito a combattere il male oscuro svelando anche l’identità della persona che lo ha aiutato.

“Mi ha salvato papà da medico. Ad un certo punto si è impuntato e mi ha fatto curare perchè non ci si deve vergognare. Io ho avuto un periodo in cui non mi sono voluto far aiutare. Mio padre, poi, che era di marmo, ha aspettato e poi ad un certo punto ha fatto uscire il medico e ha detto si fa così”, ha raccontato a Pierluigi Diaco nel corso di un’intervista rilasciata all’interno del programma “Io e te”.