Flavio Insinna chi è, età, dove e quando è nato, compagna, figli, vita privata, malattia, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Il conduttore Flavio Insinna è ospite questa sera 28 gennaio del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda su Rai3 dalle 23:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Flavio Insinna

Flavio Insinna è nato a Roma il 3 luglio del 1965. Ha 56 anni. Si diploma al liceo classico e tenta, nel 1986, di entrare nell’Arma dei Carabinieri, senza però avere successo. In seguito si iscrive alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen, dove nel 1990 si diploma al Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti.

Compagna, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Flavio Insinna

Il conduttore è molto riservato riguardo la sua vita privata, ma qualche anno fa è finito al centro dell’attenzione mediatica per il matrimonio saltato con la sua fidanzata Mariagrazia Dragani, autrice televisiva. Attualmente Insinna è fidanzato con Adriana Riccio, ex concorrente del Veneto di Affari Tuoi. La coppia starebbe insieme dal 2018. Il conduttore non ha figli e sull’argomento ha dichiarato: “È stata una decisione istintiva, quasi animalesca: avendo avuto una famiglia fantastica non volevo costruirne una ‘monca’ con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”. Insinna vive a Roma. Profilo Instagram: flavioinsinna_.

Il conduttore ha scritto tre libri: Neanche con un morso all’orecchio (2012), La macchina della felicità (2014) e Il gatto del Papa. Una piccola favola senza tempo (2021). Nel 2021 è stato scelto per condurre lo storico programma Il pranzo è servito, a 28 anni dall’ultima puntata.

Flavio Insinna e la malattia

Insinna ha rivelato un episodio molto doloroso legato alla sua vita privata. A seguito di una lunga intervista, il conduttore ha confidato di essere stato colpito da una patologia che gli ha cambiato la vita: “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. io oggi mi voglio sicuramente più bene, Ho imparato a sorridere sempre, anche senza un motivo vero per essere felice”. Per lui la lotta contro questa malattia è stata molto difficile ma anche possibile grazie all’aiuto del padre.

La carriera di Flavio Insinna

Tra le sue interpretazioni più note c’è quella del capitano dei carabinieri Flavio Anceschi, ruolo che ricopre per 5 anni nella serie tv Don Matteo. Insinna riscuote un notevole successo alla conduzione del programma pre-serale Affari tuoi, che conduce in varie edizioni. Fa il suo esordio come attore al cinema nel 2000, per poi passare alla televisione per interpretare il noto don Bosco e successivamente don Pappagallo.

Grazie alla conduzione di Affari tuoi, vince nel 2007 un Telegatto come personaggio rivelazione 2006, e nello stesso anno prende parte al Festival di Sanremo in veste di ospite durante la serata conclusiva. Nel 2011 passa a Mediaset dove conduce La corrida, per poi tornare due anni dopo a presentare Affari tuoi.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI FLAVIO INSINNA