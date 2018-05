ROMA – Flavio Insinna è in trattativa per condurre L’Eredità, il quiz di Rai Uno. “Lo dico senza giri di parole: imbarazzante”. A rivelarlo, su Twitter, è Giuseppe Candela, giornalista esperto di tv e retroscena per Oggi e Dagospia.

“Pensare di sostituire un signore di nome Fabrizio Frizzi – è il commento di Candela – con chi insulta concorrenti, autori e giornalisti è vergognoso. Insinna è l’anti-Frizzi, la Rai si eviti questa figuraccia”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Insinna ha perso il posto in Rai a causa della devastante campagna di Striscia la Notizia che ha rivelato con vari fuorionda il trattamento riservato dal conduttore ad alcuni concorrenti di Affari tuoi.