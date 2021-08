Flavio Insinna, perché non ha figli? “Una scelta, sono stato single per anni poi ho incontrato Adriana” (foto Ansa)

Flavio Insinna, uno dei conduttori più amati e conosciuti dal pubblico italiano, ha incentrato tutta la sua vita sul lavoro giudicata da lui stesso la sua più grande passione. A Fanpage che lo ha intervsitato Insinna svela perché non ha avuto figli: “Me l’ha come imposto un istinto quasi animale. Avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una ‘monca’. Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”.

Il padre voleva che facesse il medico

Suo padre avrebbe voluto che si laureasse in legge o in medicina per diventare un avvocato o un medico, la sua stessa professione.

La sua vocazione era però per la recitazione (oltre a conduttore è attore e showman) e quindi si è iscritto alla scuola di recitazione di Gigi Proietti.

Flavio Insinna: “Ecco perchè per anni sono stati single. Poi ho incontrato Adriana”

Insimma ha scelto per anni di rimanere single per potersi dedicare solamente al suo lavoro. Poi ha incontrato Adriana, la donna della sua vita, un’ex concorrente di Affari Tuoi. A “Fanpage” il conduttore romano, a proposito di Adriana ha detto: “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe”.

Poi, aggiunge: “Quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce… Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso”.