ROMA – Flavio Insinna, ospite a “Vieni con me”, parla di Fabrizio Frizzi e Caterina Balivo si commuove.

“Se la vita fosse giusta – dice il nuovo conduttore de L’Eredità – lunedì a salutare il pubblico ci sarebbe dovuto essere Fabrizio non io. Proverò a essere degno di lui ”, ha detto Insinna. Parole che hanno molto commosso la Balivo che si è messa a piangere al punto che Insinna le ha porto il suo fazzoletto per asciugarsi le lacrime.

Antonio Ricci, che con Striscia la Notizia aveva pubblicato alcuni fuorionda con protagonista proprio Insinna, però non ha gradito le parole del conduttore: “È chiaro che giustamente debba avere uno spazio – dice riferendosi al suo ritorno in tv -. È un attore e fa quello di lavoro. È molto retorico, io posso ritenere di cattivo gusto il fatto che lui dica da lassù Frizzi mi guarda: parole in linea con quell’abbindolare gli allocchi, lavorando sulla pancia delle persone. Quel fuorionda non si trattava di uno sfogo improvviso di Insinna, ma di un razionale sfogo perché la trasmissione non era stata taroccata secondo i soliti cliché. Che Rai 1 lo riprenda e gli dia L’Eredità non è un fatto apprezzato da molti – sottolinea -, ma per me la questione è indifferente”.