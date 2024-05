Clamoroso flop di Prime Video per la mancata uscita di tutta la stagione 7 di Naruto Shippuden, molto attesa dai fan della serie anche per la valenza della trama e dichiarata in pompa magna dalla piattaforma streaming stessa. Tuttavia, quando le aspettative dei fan non vengono soddisfatte, la delusione è inevitabile. È proprio quello che è successo di recente con l’atteso rilascio di Naruto Shippuden 7 su Prime Video.

Naruto Shippuden 7, il mancato rilascio di Prime Video

Il 1° maggio era una data molto importante per i fan di Naruto Shippuden, poiché era il giorno in cui Prime Video aveva dichiarato l’uscita sulla piattaforma della settima stagione della serie. Tuttavia, le promesse sono state disattese, il 1 maggio non è uscita la serie e i fan sono rimasti molto delusi. Anche peggio, quando il pubblico ha cercato risposte sui social media, il team di comunicazione di Prime Video ha offerto solo risposte vaghe come “uscirà in giornata”, senza fornire alcuna spiegazione concreta per il ritardo.

L’aggiunta insufficiente: solo il primo episodio

La frustrazione dei fan è cresciuta quando, intorno alle 23, Prime Video ha finalmente rilasciato il tanto atteso capititolo… ma c’era un problema. È stato rilasciato solo il primo episodio della serie, senza alcuna indicazione su quando e se gli altri episodi sarebbero stati disponibili. Questo ha portato a ulteriori domande da parte dei fan: quando usciranno gli altri episodi? E perché Prime Video non fornisce una spiegazione chiara per il ritardo e le aspettative non mantenute?

La mancanza di responsabilità di Prime Video

È fastidioso vedere le aziende essere pronte a fare annunci ma non assumersi la responsabilità quando le cose non vanno come previsto. I fan sono stati lasciati senza risposte, senza una spiegazione adeguata o una data certa per il rilascio completo della serie. Quando si tratta di fornire contenuti agli abbonati, le piattaforme di streaming devono essere trasparenti e comunicative. I fan investono tempo e anche soldi, e meritano rispetto e considerazione da parte delle piattaforme su cui si affidano. È fondamentale che le aziende rispondano alle domande dei fan e forniscano spiegazioni chiare in caso di ritardi o cambiamenti nei piani di rilascio.