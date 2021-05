Chi è Flora Canto età, altezza, marito Enrico Brignano, figli, vita privata, Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, vero nome, biografia e carriera dell’attrice. La Canto è una delle protagoniste di Un’ora sola vi vorrei, trasmissione televisiva condotta sulle reti Rai dal compagno Enrico Brignano.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Flora Canto

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983 (età 38 anni). L’attrice è alta 168 cm mentre non si sono informazioni sul suo peso. Non utilizza un nome d’arte, va in scena con la sua vera identità. E’ la compagna di Enrico Brignano e fa parte del suo programma televisivo.

Il marito Enrico Brignano, i figli: vita privata di Flora Canto

Come è noto, è la compagna di Enrico Brignano. La coppia ha una bambina di nome Martina Brignano. Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata perché preferisce parlare soprattutto dei suoi progetti lavorativi. E’ sia una attrice che una cantante. E’ un’artista poliedrica.

Flora Canto e Enrico Brignano protagonisti in Un’ora sola vi vorrei

Coppia nella vita e coppia anche sul palco. La Canto e Brignano sono i protagonisti di Un’ora sola vi vorrei, trasmissione televisiva condotta proprio dal comico romano sulle reti Rai. La Canto impreziosisce questa trasmissione tv con le sue qualità artistiche da attrice e cantante.