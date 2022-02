Flora Canto chi è, età, dove e quando è nata, Enrico Brignano, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Flora Canto è ospite questa sera 14 febbraio del programma Un’ora sola vi vorrei. Il programma di Enrico Brignano è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Flora Canto

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio del 1983. Ha 39 anni. Studia recitazione già da piccola durante gli anni del liceo. A 25 anni viene selezionata per l’opera teatrale del remake di Vieni avanti cretino, dove debutta al fianco di Lino Banfi. Studia anche canto e dizione.

Enrico Brignano, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Flora Canto

L’attrice è la compagna del comico Enrico Brignano. La coppia ha due figli: Martina e Niccolò, nato lo scorso luglio. Nel 2021, nel corso dello spettacolo di Brignano Un’ora sola vi vorrei, lui le ha chiesto la mano. I due hanno 17 anni di differenza e l’attrice, in un’intervista, ha dichiarato: “La mia famiglia all’inizio non l’ha presa bene: più grande, separato, famoso. Poi lo hanno conosciuto e hanno visto quanto amore e complicità ci sono tra noi”. L’attrice vive a Roma. Profilo Instagram: floracanto.

La carriera di Flora Canto

Nel 2009 decide di partecipare in qualità di tronista a Uomini e Donne, programma in cui sceglie il corteggiatore Francesco Pozzessere. Recita poi in alcuni film come La coppia di campioni con Massimo Boldi e Di tutti i colori insieme a Paolo Conticini e Nino Frassica. E’ stata uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Tale e Quale show, il talent condotto da Carlo Conti. Ha inoltre prestato il suo volto per le campagne pubblicitarie di diversi brand come H&M, Miss Bikini ed Eklè.