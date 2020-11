Flora Canto chiarisce quanto accaduto ai funerali di Gigi Proietti. Replica così a chi l’accusava di aver allontanato Brignano da Bonolis per paura del Covid.

Flora Canto ha chiarito un episodio avvenuto ai funerali di Gigi Proietti. Il tutto è nato quando su alcuni siti e social è girata voce che l’attrice avesse cercato di allontanare il compagno Enrico Brignano dall’amico Paolo Bonolis durante le esequie, fuori dalla chiesa degli artisti di piazza del Popolo.

“Credevo di non dover specificare questa cosa inutile ma mi hanno scritto in molti, addirittura amici, per cui vuol dire che questa notizia gira”, esordisce la Canto, infastidita dalle voci. L’ex concorrente di Tale e Quale show e inviata di Ogni mattina ha poi spiegato cos’è successo.

“Al funerale di Gigi Proietti, il nostro amico Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: ‘Amico mio, su, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti’. E io, toccandolo con questa mano, ho detto: “A Pa’, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni. Non lo dire manco per scherzo che mi sento male”. Ai giornaletti spiccioli dico: ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid? Consideriamo anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci”. (fonte INSTAGRAM)