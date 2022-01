Floria Canto chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito Enrico Brignano, figli

Flora Canto sarà una delle ospiti di Oggi è un altro giorno.

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983 (età 38 anni). L’attrice e cantante è alta 168 cm.

Enrico Brignano, età, altezza e biografia del futuro marito di Flora Canto

Enrico Brignano nasce a Dragona, quartiere a sud di Roma, il 18 maggio 1966. L’attore è del segno zodiacale del Toro e tra poco compirà 55 anni. La sua altezza stimata è di 1,76 metri. Fin da giovane si appassiona alla comicità e per questo frequenta l’Accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Tra i due è rimasta amicizia e un forte legame: per questa ragione, dopo la morte di Proietti avvenuta a novembre, Brignano ha voluto ricordare il suo “padre artistico” in modo molto commovente.

Le sue apparizioni sul piccolo schermo sono a “La sai l’Ultima” e “Scherzi a parte”. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia”.