Floriana Secondi chi è: dove e quando è nata, età, altezza, Grande Fratello, marito, figli

Floriana Secondi è una delle concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Dove e quando è nata? Quanti anni ha? E’ sposata? Tutto quello che sappiamo su di lei.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Floriana Secondi

Floriana Secondi è nata a Roma il 5 maggio del 1977 (segno zodiacale quindi del Toro). Floriana è alta 168 cm e pesa 55 kg. Da giovane Floriana ha lavorato come animatrice e come cameriera. La svolta arriva nel 2003 quando Floriana supera i provini per il Grande Fratello ed entra come concorrente nella casa più spiata d’Italia.

Non solo: grazie al suo carattere, genuino e diretto, Floriana conquista il cuore degli italiani e alla fine vince il reality. Chiusa l’esperienza al Grande Fratello Floriana entra nel cast di un altro reality, la Fattoria. Piano piano poi, col passare degli anni, Floriana diventa un’opinionista televisiva.

Marito, figli e vita privata di Floriana Secondi

Floriana Secondi è stata sposata con Mirko Fantini e con lui ha avuto il figlio Domiziano. Tra i due non è finita molto bene. Ora della vita privata di Floriana non si sa molto. Si sa, questa è l’ultima voce, che da diversi anni Floriana convive con un architetto, Angelo, di cui però non si sa molto.

“Sono molto innamorata – disse tempo fa – E’ molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. E’ più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.